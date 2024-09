Manifestação fecha Pista Norte da Estrutural e gera grande engarrafamento

Por volta das 9h45 da manhã desta sexta-feira (20/9), uma mobilização na DF-095, na altura do quilômetro 6, impactou o trânsito no local. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a manifestação ocorre em protesto às derrubadas feitas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), na tarde desta quinta-feira (19/9), na Colônia Agrícola 26 de Setembro. Houve queimadas de pneus e, por isso, a Pista Norte teve de ser bloqueada. A via foi liberada por volta das 10h10.

Operação na 26 de Setembro

A Secretaria DF Legal realizou uma operação de derrubada, nesta quinta-feira (19/9) no condomínio Golden Park, localizado nas chácaras 105/107, na 26 de setembro, região entre o Parque Nacional e a Floresta Nacional (Flona). Duas casas foram demolidas como parte de uma ação de combate, segundo a pasta, à ocupação irregular de áreas públicas.

Em nota, a Secretaria DF Legal afirmou que a operação teve o objetivo de combater a ocupação e o parcelamento irregular de áreas públicas, na região conhecida como 26 de setembro. A área onde ocorreu a demolição, chácaras 105/107, foi apontada como foco de desmatamento, ameaçando a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Córrego Cabeceira do Valo. O comunicado informou, também, que apenas duas famílias estavam ocupando construções inacabadas e que a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) ofereceu acolhimento, porém, a oferta foi recusado.

Segundo a pasta, a expansão irregular na região teve início antes de 2002, sendo alvo de várias ações fiscais ao longo dos anos. Em 2023, foram realizadas 79 operações e, até agosto de 2024, foram 12 operações, visando coibir o parcelamento e uso irregular do solo. O monitoramento da área é feito por drones, imagens de satélite e equipes de campo.

O DF Legal também destacou que a regularização da área está em andamento junto aos órgãos competentes do GDF, após a transferência da terra pela União. Para garantir maior controle e evitar novas ocupações, o órgão planeja ampliar seu efetivo e utilizar novas tecnologias, além de fortalecer a cooperação com forças de segurança e o Judiciário.