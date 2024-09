A cantora Cláudia Vieira faz show de jazz nesta sexta no CTJ Hall.

Cláudia Vieira, conhecida pelas interpretações de clássicos da música popular brasileira, faz show de jazz nesta sexta-feira (20/9) no CTJ Hall, às 20h. A apresentação é gratuita e não será necessária a retirada de ingressos antecipados. Para quem não conseguir comparecer, a Casa Thomas Jefferson vai transmitir o show em seu canal no Youtube.

A cantora goiana começou a formação em música nos anos 2000 e o canto popular foi a porta de entrada. Em 2013, Cláudia foi eleita uma das 75 mulheres de referência no estado de Goiás pela trajetória artística e atuação em políticas culturais. Além disso, ela participou como cantora convidada no CD The Chico Buarque Experience, que ganhou o prêmio de melhor álbum de Língua Estrangeira, no 26º Prêmio da Música Brasileira.

O show Divas do jazz tem como ideia dar protagonismo às composições femininas do gênero musical. Nascido na cena underground e preta dos Estados Unidos, o jazz conquistou fãs irremediáveis devido a excelência técnica, o improviso e as letras que formaram esse estilo. A segregação racial foi o maior desafio que os artistas daquela época viveram e hoje composições como Aint got no, de Nina Simone, são hinos de resistencia.

Serviço

Divas do Jazz com Claúdia Vieria

Sexta-feira (20/9), às 20h, no CTJ Hall, Casa Thomas Jefferson da 906/706 Sul. Não haverá ingressos então a casa recomenda que o público chegue mais cedo.