‘Mania de Você’: saiba quem será aliada de Luma em plano de vingança

Em meio a diversas reviravoltas, nos próximos capítulos de Mania de Você, Luma (Agatha Moreira) surgirá determinada a colocar em prática seu plano de vingança traçados contra Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz).

Segundo informações do jornal O Globo, a ira da personagem será alimentada após ela levar um golpe do rapaz, com quem se casará após o assassinato misterioso de Molina (Rodrigo Lombardi). Após uma passagem de tempo de dez anos, ele terá comprado um resort em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com o dinheiro que roubou dela.

Luma, por sua vez, estará trabalhando como motorista de aplicativo, mas acabará perdendo o emprego e passará morar de favor na casa de Viola, além de se tornar assistente dela no restaurante do resort.

No decorrer do tempo, ela manifestará um desejo de vingança sobre Mavi, pelo roubo, e Viola, por ter obtido êxito na profissão que ela sempre sonhou. Mércia (Adriana Esteves), por sua vez, se comprometerá em ajudar a filha de criação em seus planos.

