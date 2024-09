Fabrício Carpinejar lança livro sobre amor, sexo, luto e tmpo

Poeta, cronista e jornalista, Fabrício Carpinejar lança o livro Se eu soubesse — para maiores de 40 anos, no qual debate sobre temas polêmicos que permeiam a vida adulta. Amor, sexo, luto, tristeza e tempo são pautas abordadas pelo autor na reflexão de quatro décadas de vida. O lançamento rendeu a Fabrício uma entrevista nas páginas amarelas da revista Veja.

O evento de lançamento do livro será nesta quinta-feira (26/9), no Auditório Cemig, em São Paulo. A partir das 19h30, o autor estará presente no local para um debate sobre a obra. A entrada é gratuita e aberta ao público.