Ricardo Fernandes celebra atores negros e de favela na série "Cidade de Deus"

Ricardo Fernandes é conhecido por sua versatilidade na arte. Repórter do RJTV, ele é um dos fundadores do Instituto Arteiros, na Cidade de Deus, assinou a direção de elenco e preparação dos atores no documentário Cadê o Amarildo, do Globoplay, e, agora, volta ao streaming atuando como o Boquinha na série Cidade de Deus — A luta não para.

O artista fala da importância e orgulho de ter um elenco com pessoas negras e de favela em série mundial. "Fico muito feliz com essas mudanças que vem ocorrendo no audiovisual brasileiro, embora seja um processo lento, é muito entusiasmante estar em produção com tantos talentos negros no elenco e na equipe técnica", declara.

Para Ricardo, um dos motivos principais do longa Cidade de Deus ter sido um sucesso há 20 anos é o fato de ter a presença desses talentos negros e oriundos de várias favelas. "É isso que tem feito a diferença na série e em várias outras produções que investem na diversidade. Me sinto realizado em participar dessas produções que contribui para avançarmos enquanto sociedade para um lugar de equidade abrindo possibilidades para cada vez mais talentos sendo revelados", defende.

No elenco de Cidade de Deus — A luta não para, há mais de 10 atores do Instituto Arteiros. "Estar em um set de gravação de uma série internacional como Cidade de Deus é olhar pro lado e ver várias pessoas negras, olhar que tem vários atores do Instituto Arteiros que começaram a estudar lá 14 anos atrás e até hoje continuam estudando e colhendo frutos dessa dedicação e disciplina me deixa muito mais motivado em possibilitar caminhos através da arte. A arte é um caminho possível de qualificação profissional e o Instituto Arteiros se orgulha de ter mais de 10 atores nessa produção", conclui o ator , que já integrou o elenco do filme premiado como 5x Favela e também viveu o personagem Alaor na novela A dona do pedaço, na Globo, em 2019.