'Se pá um podcast': a renascença de 'Cidade de Deus'

Eles estão de volta! Fazem 22 anos desde a estreia do filme Cidade de Deus e os personagens daquela época estão de volta no mesmo ritmo frenético — e em formato de série.

Com o título Cidade de Deus: a luta não para, a série está disponível na Max e busca adicionar nuances a uma das produções mais cultuadas da história do país.

No episódio desta semana do Se pá um podcast, os apresentadores Ronayre Nunes, Camilla Germano e Pedro Ibarra discutiram sobre as primeiras impressões da nova série e também sobre a nova onda de produções brasileiras no streaming.

Assista ou escute o 45º episódio nos links: