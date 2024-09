Nova série da Apple TV+, 'Disclaimer' ganha trailer inédito

Disclaimer promete mexer com as emoções do público - (crédito: Divulgação/Apple TV+)

Nesta segunda-feira (24/9), a Apple TV+ divulgou o trailer da nova minissérie thriller Disclaimer. Entre os nomes em destaque no elenco estão Cate Blanchett, Kevin Kline e Louis Partridge, além do diretor e criador Alfonso Cuarón. A produção conta com sete episódios que serão lançados semanalmente, a partir do dia 11 de outubro.

A narrativa gira em torno de Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett), uma renomada jornalista que construiu sua reputação em desmascarar pessoas na mídia. Mas, ao receber um romance de um autor desconhecido com uma história que ameaça expor seus segredos mais sombrios, Ravenscroft embarca em uma busca pelo misterioso escritor e é forçada a confrontar o passado para proteger a família.

A série é baseada em um romance homônimo de Renée Knight, que assina como coprodutora executiva. Outros nomes emergentes na indústria do cinema também fazem parte dessa produção, como Indira Varma, Lesley Manville e Kodi Smit-McPhee. Disclaimer foi exibida pela primeira vez no Festival de Cinema de Veneza e recebeu aclamação da crítica especializada.