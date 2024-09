Linkin Park anuncia show no Brasil: "Nós vamos"

A banda Linkin Park anunciou na segunda (23/9), por meio de uma publicação nas redes sociais, sua vinda ao Brasil. No vídeo compartilhado, fãs brasileiros são vistos pedindo a visita do grupo e, ao final das cenas, há uma frase em português acompanhada pela bandeira do Brasil. "Nós vamos".

Apesar da confirmação da agenda ainda não foram anunciadas datas para os shows.

No início de setembro, além de apresentar os novos membros da banda, com Emily Armstrong nos vocais, a banda Linkin Park anunciou uma nova turnê, um single e um álbum inédito. O lançamento do albúm, chamado From Zero, está marcado para 15 de novembro.

Este será o primeiro álbum de estúdio da banda desde “One More Light“, de 2017, o ano da morte do vocalista Chester Bennington. Além disso, a banda revelou seis datas para sua turnê, que, por enquanto, inclui paradas nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Coreia do Sul em setembro, e na Colômbia em novembro.

Durante o anúncio de seu retorno, o grupo lançou a faixa The Emptiness Machine, parte de seu próximo album. Segundo a Billboard, a música chegou no topo da parada Rock & Alternative Airplay em 21 de setembro.

O single movimentou cerca de um milhão de streams nos Estados Unidos nos três dias seguintes e encerrou seu primeiro período de quatro dias com 6,47 milhões de streams, ao mesmo tempo em que acumulou mais de 6.000 vendas digitais, o que pode levar a uma grande estreia na parada Hot 100.