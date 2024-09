Série brasiliense ‘Parques naturais do Brasil’ estreia na TV

A série Parques naturais do Brasil é um projeto da produtora Caravela Filmes, de Brasília que acaba de estrear na televisão . Os episódios serão veiculados todas as terças, às 20h30, na programação do Canal Modo Viagem, da Rede Globo. O projeto retrata desafios ambientais como as queimadas e a perda da biodiversidade e convida o público a refletir sobre a importância da preservação do ecossistema.

Apresentado pelo historiador Thiago Gomide, o programa explora parques brasileiros e incentiva a sustentabilidade do turismo consciente. Em 13 episódios, o apresentador conduz o público no passeio de belezas naturais do Brasil e na interseção entre conservação ambiental, cultura local e impacto socioeconômico.

Os episódios enfatizam que os parques naturais são mais do que belas paisagens: são também áreas protegidas de preservação da biodiversidade e ecossistema do país. Os locais também promovem pesquisas científicas, educação ambiental e turismo ecológico. Para conferir o projeto ambiental nas telinhas, reprises serão exibidas nas quartas, às 6h, quintas, às 18h e domingos, às 15h.