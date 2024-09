Espetáculo Zona de Conforto, de Renato Albani, reflete sobre o cotidiano

Depois do sucesso da turnê Assim Caminha a Humanidade, o comediante capixaba Renato Albani volta aos palcos com seu mais novo show, Zona de Conforto, em cartaz em sessão única no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, neste domingo (29/9). Os ingressos já estão disponíveis, e custam a partir de R$70.

Nesta peça, Albani fala sobre a hestiação em sair da sua zona de conforto, mesmo sendo algo que fortalece e revigora. O artista brinca com o tema de forma sutil nas piadas e trocadilhos em busca de reflexões, mas também de gargalhada. Esta característica de usar como fio condutor a psicologia humana está presente em todos os trabalhos do comediante, assim como situações do cotidiano e críticas sociais.

Renato Albani é formado em engenharia, mas se apaixonou pelo stand-up comedy e se profissionalizou em 2010. O artista tem turnês que passaram pela Europa e Japão. Zona de Conforto estreou em abril de 2024 e segue em viagem pelo Brasil e pelo mundo.