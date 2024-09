Festival de Brasília de Cinema recebe últimas inscrições nesta quarta

As inscrições para a 57ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro encerram nesta quarta-feira (25/9). O evento, que será realizado entre os dias 30 de novembro e 7 de dezembro, vai exibir de mais de 50 filmes, distribuídos entre as mostras Competitiva Nacional, Brasília, Festivalzinho e sessões especiais.

Leia também: Senna, série biográfica do piloto de Fórmula 1, ganha data de estreia

O festival seleciona seis longas e doze curtas para a Mostra Competitiva Nacional, com cachês de seleção de R$30 mil para filmes e R$10 mil para curtas. Além disso, o 26º Troféu Câmara Legislativa distribuirá R$240 mil em prêmios para os filmes concorrentes na Mostra Brasília.

Leia também: Mulheres em destaque: segunda temporada do Festival Superjazz chega ao fim

Realizadores de todo o Brasil podem inscrever seus trabalhos, preferencialmente inéditos e finalizados entre 2023 e 2024, pelo site festcinebrasilia.com.br. Os projetos escolhidos serão divulgados em novembro.

Leia também: Série brasiliense ‘Parques naturais do Brasil’ estreia na TV