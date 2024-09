Pesquisadores do DF catalogam obras coletadas por Álvaro Tukano

Profissionais do DF trabalham no momento para catalogar o acervo coletado pelo pesquisador e ativista pelos direitos indígenas Álvaro Tukano. A partir da reunião das obras do líder político, a iniciativa organizará a exposição Vida e Luta de Álvaro Tukano.

A mostra, que ficará aberta para visitação gratuita durante 15 dias na casa Bahsákewii, contará também com uma palestra de Tukano e duas rodas de conversa, previstas para serem realizadas na casa Bahsákewii e na maloca da UnB. A coleção do ativista, que aborda a cultura e a luta pelos direitos dos povos indígenas na América Latina, faz parte do projeto Memórias Indígenas das Etnias da América Latina.

Com o foco em interessados em realizar intercâmbios culturais com os povos indígenas, a equipe da capital federal elaborará um espaço virtual com os itens inventariados para acesso público. A ideia é integrar as diferentes etnias indígenas das Américas e do mundo para facilitar a investigação por parte de pesquisadores e estudantes.