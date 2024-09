Artista do DF Venusto participa da série nacional "Bola pra frente'

O cantor e ator brasiliense Venusto participará da série Bola pra frente, que estreia nesta sexta-feira (27/9), às 23h30, na TV Brasil. A produção também estará disponível no streaming TV Brasil Play. Será lançado um episódio novo a cada sexta-feira.

Com 10 episódios independentes de meia hora, a série explora dramas pessoais, descobertas, fracassos e paixões intensas ligadas ao time de futebol fictício CAT (Clube Atlético do Triângulo), que após 45 anos fora dos holofotes, volta à final do Campeonato Mineiro. Bola pra frente usa o esporte como pano de fundo para abordar temas relevantes.

Na produção, Venusto interpreta Gabi Douglas, um artilheiro LGBT do CAT. “Foi mais do que atuar, foi uma oportunidade de aprender sobre narrativas que muitas vezes ficam à margem. Na série desafiamos os estereótipos e celebrando as diversidades do futebol”, destaca o artista, em nota.