Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional realiza temporada de espetáculos

A temporada de concertos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS) segue a todo vapor para outubro. Oito espetáculos serão apresentados ao longo do próximo mês.

Na próxima quinta-feira (3/10), ocorrerá o Concerto Búlgaro, com as obras de Pancho Vladiguerov, Reinhold Gliere e Ernest Chausson e a participação especial do solista Nathan Yohan na trompa. Nos dias 10 e 11 de outubro, será a vez do Ciclo Beethoven, programa duplo com a Companhia de Cantores Líricos de Brasília e os solistas Renata Dourado, Erika Kallina, Rafael Luiz Ribeiro e Gustavo Rocha.

No dia 16, a OSTNCS irá para o Centro Cultural de Samambaia para celebrar o aniversário da região administrativa. O dia seguinte será um programa dedicado à música francesa, com a maestra Nathalie Marin e o solista Paulo Ronqui no trompete, enquanto o dia 18 será uma apresentação da Sinfonia no.9, de Beethoven.

O dia 24, dedicado a Antonin Dvorak, terá o Concerto para Violoncelo e Orquestra, sob a regência de Charles Olivieri Monroe. O último espetáculo do mês será no dia 31, com o Projeto Pixinguinha, que irá mesclar música erudita e música popular sob a voz da cantora Alaíde Costa.