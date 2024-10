Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (30/9)

PREFERÊNCIAS E ANTIPATIAS

Data estelar: Mercúrio em conjunção superior ao Sol.

O funcionamento desse organismo colossal e inteligente que chamamos de Universo e as leis da Vida de todas as vidas nas quais todos os seres, orgânicos e inorgânicos, se movimentam e experimentam ser, vieram muito antes de nossas preferências e antipatias, as quais são poeira insignificante, mas que, convencidos delas, viram distorções fortes o suficiente para nos impedir que compreendamos a Vida.

Quem nunca se atreveu a conhecer, além de sua lista de preferências e antipatias, um relacionamento, um negócio ou um problema que precisa de solução, sinto informar, essa pessoa existe dentro de um alcance limitado e sua voz é insignificante, e porque em algum lugar da alma ela sabe de sua insignificância, passa a vociferar insultos e absurdos para equilibrar um jogo que para ela já está perdido há muito tempo.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A ambiguidade das pessoas lhe dá nos nervos, mas a esta altura do campeonato teria de ser acolhida como algo natural e inevitável, já que se as pessoas não sabem o que querem, tampouco decidem que emoções viver.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você tem diversos instrumentos à disposição para se abrir passagem, e chegou a hora de tentar se dispersar menos com as potencialidades interessantes e se focar no que possa ser feito de imediato.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O divertimento precisa ser levado a sério, se é que algo assim pode ser dito, porque é uma parte importante da construção da saúde e do bem-estar, tanto quanto da necessária alegria para continuar existindo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Não é muito saudável carregar na consciência assuntos sem solução por tempo demais, ao ponto de as pessoas acabarem perdendo o fio da meada e elas nem saberem mais como foi que tudo começou. Livre-se do passado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Muitas das coisas que precisam ser ditas ainda não encontram cenário adequado para expressão, portanto, melhor será continuar amadurecendo suas ideias e fazendo investigações e pesquisas para ampliar o conhecimento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Boas ideias podem e devem ser levadas à prática o mais rapidamente possível, aproveitando as oportunidades que surgem, porque tão rapidamente quanto essas aparecem, no instante seguinte se vão embora.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Palavras e gestos esclarecedores nem sempre são recebidos como tais, principalmente por essas pessoas que não têm intenção alguma de mudarem de posicionamento. Melhor não perder tempo nem energia com elas. Melhor não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Converse com sinceridade e transparência com sua própria alma, procurando enxergar as coisas como elas são de fato, e não como idealmente deveriam acontecer. O realismo será de mais ajuda nesta parte do caminho.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Em vez de selecionar as pessoas pela simpatia que elas lhe provoquem, procure ter um pouco mais de espírito prático dessa vez, porque provavelmente as pessoas que você precisa não são as mais simpáticas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você não precisa ter foco agora, mas precisa se manter em movimento, dinamizando o maior número possível de assuntos dos quais você pretenda obter resultados. Fazer muito parece dispersão, mas há método.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Milhares de ideias passam pela mente o tempo inteiro, mas de vez em quando surgem algumas poucas que parecem mais brilhantes e que, principalmente, provocam em seu coração o ardor característico da realização.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tratar com gente será sempre seu maior desafio, porque em geral as pessoas precisam de aproximações cheias de cuidados e etiquetas, e em geral, também, sua alma prefere abordagens mais diretas e concretas. Um desafio.