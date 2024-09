Do hospital, Zé Neto se pronuncia após acidente: "Foi um corte bem grande"

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, se pronunciou no final da tarde deste domingo (29/9) para tranquilizar os fãs sobre o acidente que sofreu. Na noite de sábado, Zé Neto sofreu um acidente enquanto andava de quadriciclo com o parceiro de dupla no sítio do companheiro em Fronteira, no Triângulo Mineiro. No acidente ele fez um corte extenso na cabeça e foi levado rapidamente ao hospital.

Zé Neto levou vários pontos na cabeça e está com um dreno para ajudar na retirada do sangue da área ferida. Embora tenha tido um corte extenso, o cantor afirma que está bem e foi só um susto. "Estou com o olho um pouco inchado. Tá com um dreno aqui pra puxar o sangue do hematoma. Foi um corte bem grande. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Mais um susto ai pra gente ficar mais esperto" declarou.

Ele disse ainda que tem a expectativa de ter alta do hospital onde está internado ainda na noite deste domingo.





A esposa de Zé Neto, Natalia Toscano, conseguiu deixar o hospital e ir em casa no começo da noite, mas disse que retornaria ainda hoje para "cuidar do Frankstein", fazendo referência ao corte sofrido pelo cantor.

"Eu não dormi nada essa noite, aí minha sogra chegou no hospital eu vim pra casa. Ai vou voltar lá pra cuidar do meu Franksentis. Eu sabia o tamanho do corte, eu vim segurando o tempo inteiro, dizendo pra ele que o corte era pequeno, pra ele não apavorar. Mas aí eu vi agora o vídeo que ele postou... Olha, eu tenho um Jesus que não dorme e Maria que me sustenta. Graças a deus mais um livramento", declarou.



Antes de falar sobre o acidente, Natália Toscano fez publicações mostrando que está participando da novena de São Miguel Arcanjo realizada durante a maduragada pelo Frei Gilson.