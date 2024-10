Ator do DF, Danilo Castro seduz ídolo sertanejo gay em "Rensga Hits!

Tem gente de Brasília em Rensga Hits! O ator Danilo Castro, 35 anos, estreia na segunda temporada da aclamada série do Globoplay. Sucesso de audiência durante a primeira temporada, em 2022, a produção aborda o universo da produção musical sertaneja, ambientada em Goiânia (GO). O artista é cearense e vive em Brasília há 10 anos.

Em um dos episódios, Danilo interpreta um jovem milionário sedutor que contrata o ídolo sertanejo Deived Cafajeste (Alejandro Claveuax) e protagoniza com ele uma cena romântica. A participação surgiu após um teste de elenco, em que foi selecionado pela produção frente a outros atores.

"Uma coisa legal é que a serie naturaliza relações LGBT nesse universo sertanejo, que ainda é permeado pela lgbtfobia. E isso é um ponto forte no contexto social que a gente vive no Brasil. A série também tem uma pegada feminista, é dirigida por mulher e tem uma grande produção liderada por mulheres, o que faz da obra um produto extremamente atento a pontos relevantes de serem discutidos atualmente", afirmou o ator ao Correio.

Danilo Castro é graduado em artes cênicas no Instituto Federal do Ceará (IFCE) e em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e mestre em artes cênicas pela Universidade de Brasília (UnB). Na Globo, também participou recentemente da novela Terra e paixão (2023), escrita por Walcyr Carrasco, e da série Cine Holliúdy (2019). Ele também viveu Eliseu na novela portuguesa Morangos com açúcar 6 (2009), da TVI, e interpretou o vilão Patrício na série Jenipapo, a Fronteira da Independência (2021), financiada pela Agência Nacional de Cinema (Ancine), dentre outros trabalhos no audiovisual.

No teatro, Danilo assinou texto, direção e atuou em projetos como o biodramático Achados & Perdidos (2011), Revoar (2010) e Uma rapadura, três atores e uma história (2008), entre outros. No jornalismo, tem experiência como apresentador na rádio e na televisão. É autor do livro Do teatro que temos ao teatro que queremos (2015). Ele também foi crítico de teatro convidado em festivais nacionais e internacionais.