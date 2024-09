A sofrência que a gente gosta está de volta com Rensga Hits!

Lorena Comparato e Alice Wegmann são as irmãs Gláucia e Raíssa, que formam dupla do feminejo na série - (crédito: Vitor Peruzze / Cabecidade)

Pode separar o chapéu, a viola e o copo, que a espera, enfim, acabou. Após dois anos de intervalo, o Globoplay disponibiliza, na próxima quinta-feira (26/9), a segunda temporada de um dos seus produtos de maior sucesso. Rensga Hits! está de volta, com todo o romantismo do universo sertanejo goiano que a gente aqui do Distrito Federal conhece bem — e ama. E a série — que já tem a terceira temporada gravada — vem com a promessa de muita música e situações típicas de uma boa sofrência folhetinesca.

Nesta quinta-feira, o Globoplay irá disponibilizar quatro episódios de Rensga Hits!. Mais dois episódios chegam em 3 de outubro e outros dois em 10 de outubro, totalizando oito. "O mote da temporada é sobre como lidar com as consequências dos nossos sonhos e decisões", afirma a autora, Renata Côrrea. A diretora, Natalia Warth, acrescenta que a segunda parte traz a vida mais íntima dos personagens. "Todos deram um passinho adiante na história, na caracterização, então acho que o público vai gostar bastante de ver essas mudanças", aposta.

Após a descoberta de que são irmãs por parte de pai, as cantoras Raíssa (Alice Wegmann) e Glaucia (Lorena Comparato) precisam superar suas diferenças para lançar uma carreira como dupla, com a ajuda de Marlene (Deborah Secco) e Helena (Fabiana Karla), que, por suas vezes, precisam vencer suas diferenças e, para isso, fazem uma viagem ao passado, reencontrando a si próprias na juventude, em cenas de flashback em que são interpretadas, respectivamente, por Maria Maud e Laura Simões (que é filha de Fabiana Karla). "Vamos conhecer um pouco melhor do passado delas e de como essa rivalidade entre as duas foi criada", adianta Deborah Secco, acrescentando que o maior desafio foi aprender a cantar, mas que se tornou "sertaneja de carteirinha".

Na parte afetiva, as irmãs mais badaladas do feminejo em Goiânia também estarão às voltas com seus dilemas amorosos. Enquanto Gláucia mantém em segredo seu relacionamento com o compositor Isaías (Mouhamed Harfouch), Raíssa inicia a história magoada com Enzo Gabriel (Maurício Destri) e decidida a fazer o Detox de macho, que dá nome ao seu novo hit. Mas essa decisão é abalada com a chegada de um novo personagem. "Raíssa se apaixona de novo... quebra a cara de novo.... mas tudo de um outro jeito, de outros ângulos", explica Alice Wegmann.