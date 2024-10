Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (1º/10)

DESCONFORTO E INSEGURANÇA.

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

O ser humano entristece, deprime e adoece na mesma medida em que a proporção de insegurança e desconforto aumenta dia a dia, e muito mais ainda quando aquilo que lhe é vendido a preço exorbitante, como um seguro médico ou residencial ou de automóvel, na hora da necessidade o coloca dentro de um labirinto de telefonemas que não lhe fornecem definições, produzindo o contrário do que lhe é vendido, insegurança.

Pior ainda é sua insegurança e desconforto se a Justiça, a instituição que arbitra a incapacidade humana de resolver seus problemas de forma cordial, e que deveria ser imparcial, ela também adota vieses de parcialidade, sendo muito mais leniente com os que podem pagar advogados bons do que com as pessoas que, carentes de recursos, só podem recorrer ao Divino para as ajudar, o que não é pouca coisa não.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O mundo dos relacionamentos é cheio de surpresas, mas em alguns casos parece o jogo da roleta russa, com perigos evidentes e iminentes. Procure transitar com cuidado e atenção nessa areia movediça dos relacionamentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure não se satisfazer com promessas nem com visões das potencialidades envolvidas, mas colocar os pés no chão e contabilizar o quanto, de tudo que é prometido, é possível realizar. Contabilidade sensata.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O momento é delicado, porque requer firmeza, mas não ao ponto de parecer imposição aos olhos das pessoas afetadas pelas atitudes que você tomar. É um equilíbrio muito sutil e bastante difícil de preservar. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os hábitos constroem o caráter das pessoas e dos relacionamentos, e esse caráter determina o destino. Procure tomar distância de hábitos e pessoas tóxicas, porque elas existem e contaminam negativamente o cenário.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quaisquer negociações em que você se envolver agora precisam ser estudadas com mais atenção do que em qualquer outro momento, porque há diversas pontas soltas que agora passariam despercebidas, e no futuro fustigariam.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O que até pouco tempo atrás parecia seguro e consistente, agora se evapora nas brumas da incerteza. Evite se preocupar exageradamente com isso, porque é uma situação passageira que pode não ter consequências notáveis.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As iniciativas que você pretende tomar precisam ser estudadas direito, portanto, tome seu tempo, amadureça as ideias, evite se deixar carregar pela precipitação que a ansiedade aconselha. Ela é péssima conselheira.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

As preocupações que você não compartilha com ninguém, e que em muitos casos a consciência tenta ocultar nalgum lugar recôndito da alma, são as que, agora, parecem adquirir vida própria. Respire fundo e se tranquilize.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O desafio mais importante continua sendo a perspectiva de reunir as pessoas e as fazer colaborar entre si, em vez de ficar competindo ou semeando fofocas que as separam e dividem. Faça sua parte nesse sentido.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar da pressa e da ansiedade, é melhor dar uma pisada sensata no freio para apreciar o cenário com mais objetividade. Há coisas que podem e devem ser feitas, mas há outras que hão de ser evitadas a todo custo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Projetar-se mentalmente ao futuro é um exercício revigorante, desde que a alma faça isso com alegria, em vez de ansiedade. Este é um momento em que essas projeções ao futuro adquirem um caráter ambíguo e incerto.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As perspectivas provocam certo nível de vertigem em sua alma, porque não há certeza de se vai ser possível manter controle sobre o andamento das coisas, ou se tudo vai degringolar num cenário descontrolado.