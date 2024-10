Banda Gedai & Os Ets se apresenta neste sábado com clássicos do Rock

No próximo sábado (5/10), a banda Gedai & Os Ets sobe no palco da Esplendor Hall, em Águas Clara, na Frei Caneca Fest. Com o objetivo de relembrar as noites no Frei Caneca dos anos 2000, o evento vai reunir a geração da época para um flashback das melhores bandas e músicas do rock nacional e internacional.

Com sons e a mesma energia de 20 anos atrás, a festa começa às 20h com a banda Conexão 80 tocando hinos do rock brasileiro, seguida por set do DJ Cláudio Vitor. Por volta das 00h, a banda Gedai & Os Ets vai reproduzir clássicos como Beatles, Rolling Stones, Supertramp, Led Zeppelin, Elvis Presley e Tears for Fears. “Nós tivemos uma fase muito boa do rock tanto internacional quanto o internacional que foram os anos 80 e 90. De uma forma natural, isso se mantém pela qualidade das músicas do flashback, do rock clássico, porque essas músicas são imortais”, afirma Gedai Flores membro da banda.

Segundo o músico, além do objetivo de propiciar um reencontro entre conhecidos e amigos da década de 1970 e 1980, a festa busca fornecer um espaço de lazer e cultura para essa geração. “É uma maneira tanto de manter a cena do rock em Brasília, quanto de acolher essas pessoas que simplesmente não acham mais um lugar específico para elas. Não existe mais uma casa como existiu Frei Caneca na época”, conta.

Mas a festa também é para os mais novos que não viveram a época do Frei Caneca Bar e ainda assim curtem um bom rock e muita diversão. “Nós vamos colocar algumas músicas mais atuais dentro do contexto do rock e da qualidade musical", ressalta Gedai. “Eu acredito que quem for na festa vai ficar satisfeito do mesmo jeito, mesmo escutando músicas retrô, porque as músicas são bacanas e essa geração nova de uma certa forma tem buscado músicas mais antigas também.”

Serviço

Frei Caneca Fest com Gedai & Os Ets

05 de outubro, a partir das 20h, no Esplendor Hall (SMPW Quadra 04, Conj 03, Park Way, Brasília - DF). Ingressos a partir de R$ 70 pelo telefone: 99972-3246 (Márcia).

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco