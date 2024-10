Andressa Urach relata momento delicado após fim do namoro: "Fiquei uma semana de cama" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Andressa Urach usou as redes sociais nesta última terça-feira (1), e surpreendeu seus milhares de seguidores, onde relatou que precisou buscar ajuda médica e psicológica, após um período em que ficou extremamente abalada, embalada pelo fim do namoro com Lucas Ferraz.

"Fiquei uma semana de cama"

"Estava refletindo sobre a vida, passei nos últimos meses momentos muito delicados que Deus sabe, sofri muito com muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal, principalmente com a morte da minha tia, fiquei uma semana de cama e procurei ajuda médica de psicóloga", disse a modelo, por meio dos Stories do Instagram, em que trouxe uma reflexão religiosa.

"Tem coisas que acontecem em nossa vida que nos faz até pensar em desistir. Precisamos descansar a mente às vezes, chorar, viver o luto. Mas precisamos depois secar as lágrimas, orar e pedir ajuda de Deus para continuar. Mesmo diante de tantas decepções, temos que sempre olhar o lado bom, estamos vivos e tendo saúde mental e física, recuperamos tudo que nos foi tirado. Caiu, levanta! Seja forte e corajosa", declarou Andressa Urach.

"Quando estiver sem forças, ajoelha e clama a ajuda de Deus. Dele vem tua força, agradeça pelo hoje. Afinal, hoje você está vivo e não importa o problema, tudo tem um propósito e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus", completou a atriz pornô.

