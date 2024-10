Cantor Rick sofre acidente de carro em rodovia

O Cantor Rick, que fez dupla com Renner, sofreu um acidente na BR-282 em Santa Catarina. Segundo a assessoria do cantor ele seguia ao município de Rancho Queimado quando derrapou e bate na mureta de proteção.

Pelas redes sociais, Rick explicou que estava chovendo forte na hora do acidente e ele perdeu o controle do veículo. O cantor estava sozinho, não houve outros veículos envolvidos e ele não se feriu. "Eu sofri um pequeno acidente, sozinho praticamente, não teve ninguém envolvido no acidente além de mim. Estava chovendo e eu perdi o controle do meu jeep e bateu no guard rail. O carro deu uma estragada na frente, mas comigo não aconteceu nada", explicou.

Rick esclareceu ainda não estava cansado e o acidente ocorreu em função das fortes chuvas. "Não tem nada a ver com cansaço, eu não estava fazendo show, eu tava voltando de São Paulo indo pro Rancho. Agradeço a preocupação de todo mundo. Deus tá sempre nos protegendo", afirmou.