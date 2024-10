Chris Brown vende 50 mil ingressos e anuncia novo show no Brasil

Chris Brown: Em 2015, o rapper norte-americano teve sua casa invadida por três homens armados com lenços cobrindo o rosto. Além de terem levado joias e outros objetos, eles ainda renderam a tia do cantor. - (crédito: flickr - Eva Rinaldi )

Os fãs brasileiros estão com tudo e esgotaram os ingressos do show de Chris Brown no Brasil, marcado para 21 de dezembro, em menos de uma hora após a abertura das vendas. Com a alta demanda, o cantor anunciou mais uma apresentação no Brasil, marcada para 22 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

As vendas para o novo show já estão abertas. Para adquirir, basta acessar o site da Ticketmaster. Os ingressos custam entre R$ 790 e R$ 420, a inteira. A meia varia de R$ 395 a R$ 210.

Os ingressos para o primeiro show foram vendidos na manhã desta quinta-feira (3/10). Ao todo, 50 mil pessoas compraram a entrada para a apresentação de Chris. Os shows marcam o retorno do cantor ao país após 14 anos longe dos palcos.

As apresentações fazem parte da atual turnê do cantor, intitulada 11:11, que já passou pelos Estados Unidos, Canadá e países da Europa. O álbum de mesmo nome foi lançado em 2023, e conta com a faixa Summer too hot, que recebeu uma indicação ao Grammy.