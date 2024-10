Morre Emiliano Queiroz, ator de mais de 40 novelas na Globo 

Morreu nesta sexta-feira (4/10), no Rio de Janeiro, o ator Emiliano Queiroz , aos 88 anos. Conhecido principalmente por dar vida a Dirceu Borboleta, de O bem-amado, o artista acumulava mais de 40 participações em novelas da Rede Globo, inclusive em Ilusões perdidas, de 1965, a primeira da emissora.

Queiroz estava há 10 dias internado em clínica no Rio de Janeiro, por ter colocado três stents — pequenos dispositivos expansíveis inseridos dentro de artéria a fim de normalizar o ritmo do fluxo de sangue — no coração. Na última quinta-feira (3/10), ele havia recebido alta.