Simone e Simaria vão reatar dupla sertaneja?

As irmãs Simone e Simaria podem estar avaliando a possibilidade de anunciarem a retomada das atividades em conjunto nos próximos meses, ou mais precisamente, no ano que vem.

Segundo informações do site Movimento Sertanejo, a ex-dupla sertaneja de grande sucesso estaria estudando a chance de desenvolver um projeto paralelo, mas que mantenha suas respectivas trajetórias artísticas solo. Um exemplo do projeto é Zezé Di Camargo e Luciano, que realizam suas apresentações em dupla, e também possuem seus projetos pessoais.

Curiosamente, em julho deste ano, Simaria apareceu de surpresa no show de Simone, realizado em Goiânia. A ocasião, inclusive, provocou uma grande surpresa e euforia por parte do público, que se animaram com a chance da dupla retomar.

Conforme revelado com exclusividade pelo colunista Thiago Sodré, aqui no Observatório dos Famosos, Simaria recorreu à ajuda da irmã e pediu um favor especial para Simone, que atendeu mesmo a contra gosto do marido, Kaká Diniz, com a tentativa de reacender sua carreira e planejar sua volta aos palcos após o hiato de dois anos.

