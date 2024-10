Série documentário revela os bastidores do sertanejo contemporâneo

Som Sertanejo é a nova série do Multishow. Com data de estreia marcada para este sábado (5/9), às 18h, o seriado estilo documentário vai trazer para as telas os bastidores e a história do sertanejo contemporâneo, desde as raízes à popularidade global. Dirigida por Ana Rieper, a produção conta com cinco episódios.

Exibidos semanalmente no canal do Multishow, os episódios irão abordar diferentes aspectos do ritmo que conquistou o país, a partir de uma visão do interior brasilereiro. Além disso, cada capítulo irá receber artistas que fazem sucesso no ramo - incluindo Ana Castela, Fernando e Sorocaba, Felipe Grilo - e acompanhar sua rotina do estúdio aos palcos.

A série visa concretizar o sertanejo contemporâneo como uma das ramificações do gênero pop, visto que englobam grandes produções e composições com temas populares, além de atraírem um grande público. Entre os assuntos retratados em cada parte na produção, estão Cultura Sertaneja, Feminejo e Sertanejo Universitário.