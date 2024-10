Michael Jackson era virgem aos 35 anos, revela Lisa Marie, ex-esposa

Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, falou sobre o casamento com Michael Jackson em seu livro de memórias, lançado nesta terça-feira (8/10). Na obra, Lisa revela que o astro do pop era virgem quando se conheceram, em 1994.

Na época, Michael tinha 35 anos e Lisa 25. "Acho que ele tinha beijado Tatum O'Neal, e teve uma coisa com Brooke Shields, que não foi física, exceto por um beijo. Ele disse que Madonna tentou ficar com ele uma vez, também, mas nada aconteceu. Ficou apavorado porque não queria fazer o movimento errado", escreveu a empresária.

Lisa era casada com Danny Keough, mas o casal se separou após Michael se declarar para ela. Os dois se casaram no mesmo ano, poucas semanas após o divórcio de Lisa com o primeiro marido. Eles ficaram juntos por dois anos, anunciando o divórcio em 1996.

Michael morreu em 2009, aos 50 anos, após uma parada cardíaca. Lisa Marie morreu em janeiro de 2023, após uma obstrução do intestino delgado por conta de complicações decorrentes de uma cirurgia bariátrica.

O livro da filha de Elvis foi concluído pela filha, Riley Keough, ouvindo fitas de memórias que ela deixou antes de morrer.