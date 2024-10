Filha de Elvis Presley manteve corpo do filho morto em casa por dois meses

Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, manteve o corpo do filho morto em casa por dois meses. A informação foi contada no livro de memórias de Lisa, que foi concluído pela filha dela, a atriz Riley Keough, após a morte da mãe em 2023.

Em um trecho do livro, Lisa revelou que lutou para permanecer viva por conta dos filhos, por isso não conseguiu se despedir de Benjamin imediatamente. Enquanto lutava com a decisão de enterrá-lo no Havaí ou em Graceland, no Tennessee, onde Elvis está enterrado, ela o manteve em um local separado em casa.

Lisa contou que encontrou um dono de funerária que a ajudou a manter o corpo de Benjamin preservado após a morte. A ideia deu certo pois, na Califórnia, não existem leis que exijam enterro imediato. As informações são do TMZ.

A filha do eterno rei do rock admitiu que era estranho ter o filho lá. "Acho que assustaria qualquer outra pessoa ter o filho lá daquele jeito. Mas eu não." Além de Benjamin e Riley, Lisa também é mãe das gêmeas Harper e Finley Lockwood.

Benjamin tirou a própria vida em 2020. Em janeiro de 2023, Lisa também morreu. A empresária foi encontrada inconsciente por conta de uma parada cardíaca, na casa onde morava. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

De acordo com o TMZ, a herança da filha de Elvis e Priscilla Presley, cerca de US$ 30 milhões, foi dividida entre as três herdeiras. No entanto, como as gêmeas eram menores de idade, a fortuna deixada pela cantora foi para um fundo fiduciário.

Lisa Marie e Benjamin estão enterrados na propriedade de Graceland, a antiga casa do pai, localizada em Memphis.