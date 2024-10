Devolver Digital traz dois jogos inéditos para a Brasil Game Show 2024

A Devolver Digital faz presença na BGS com jogos já conhecidos do público e inéditos para os jogadores da feira - (crédito: CB)

São Paulo — No primeiro dia da Brasil Game Show 2024, o Correio Braziliense conferiu de perto o stand da Devolver Digital, que trouxe dois jogos inéditos para os jogadores do evento apreciarem.

A empresa que dá suporte há vários estúdios indies (independentes) já mostrou várias vezes que tem "dedo de Midas" nos jogos que escolhe, trazendo dois jogos já conhecidos da empresa para o evento. Cult of the Lamb é um deles: um jogo de administração de recursos e roguelike que conta a jornada de um cordeirinho criando um culto para um deus sombrio, o jogo coleciona indicações e prêmios, além de ter ganhado recentemente uma DLC que permite jogo cooperativo.

O outro título, também já lançado, é The Plucky Squire ou também chamado de O Escudeiro Valente aqui no Brasil. O jogo é uma aventura que utiliza os contos de fada e os livros infantis como ferramenta visual, sendo extremamente criativa, além de inovadora no seu jeito de contar história. A obra foi recentemente adicionada ao catálogo da PlayStation Plus, o que amplificou seu alcance de jogadores.

Neva

O primeiro título inédito do evento é Neva, criado por Nomada Studio, que também criou Gris, e publicado pela Devolver. Neva mostra a relação de Alba com sua Loba e sua jornada conjunta para superar os desafios que aparecem ao longo do caminho. O estilo de arte único da Nomada Studio se repete no novo título, com cada nova tela sendo mais estonteante que a anterior. A cooperação entre Alba e sua filhote de Loba é linda de se ver na tela.

O jogo é tudo e mais um pouco do que visto no trailer, com seus trechos de plataforma e as desafiantes batalhas contra as criaturas das trevas, mas o que é de longe o maior ponto do jogo é que ao longo da trama a Loba companheira de Alba irá crescer conforme a progressão da jornada. Neva estará disponível em 15 de outubro para PC, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PlayStation 5.

Stick it to the Stickman

O segundo jogo inédito da feira é Stick it to the Stickman, um jogo roguelike de combate com bonecos de palito. No jogo, assumimos um funcionário de palito de um mega empresa e recebemos alguns “poderes” que são golpes únicos, e bem literais nessa parte, muitos deles finitos, como as armas que podem esgotar munição. Em cada andar da empresa, você enfrenta uma quantidade de inimigos, às vezes até diferentes tipos de inimigos, com chefes com habilidades, assim como o jogador principal.

O que mais chama atenção é que a cada vez que o botão de ataque é apertado, ao invés de seguir uma sequência de combos numa mesma habilidade, o jogo passa imediatamente para próxima. Então cabe ao jogador saber manejar as habilidades adquiridas para superar os desafios do jogo e por fim, conforme se avança pelos andares, o jogo presenteia o funcionário palito com um upgrade nas suas habilidades, que auxiliam o ataque único a ser mais efetivo contra os inimigos.

Caso o jogador perca no caminho, o jogo reinicia para uma nova rodada de batalhas empresariais. Stick it to the Stickman ainda não tem uma data de lançamento confirmada, nem plataformas, mas deve chegar para o PC e Consoles muito em breve.