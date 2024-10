Coldplay retornará ao Brasil em 2025, diz jornalista

A banda Coldplay voltará ao Brasil com novos shows em 2025. A notícia foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch, na noite desta quarta-feira (9/10).

De acordo com o profissional, a banda estará novamente em solo brasileiro no final do próximo ano, por volta de novembro a dezembro. Flesch não informou a data exata dos shows e nem os estados onde eles ocorrerão.

O Coldplay esteve no Brasil em 2023, fazendo 11 shows em março. Na época, foi a maior turnê de um artista internacional no país. Em junho, a primeira-dama, Janja, convidou o vocalista do grupo, Chris Martin, para retornar com a banda ao Brasil na COP-30.

Leia também: O que Emily Armstrong falou sobre entrada no Linkin Park

O evento, que discute sobre mudanças climáticas, será realizado em Belém, entre 10 e 21 de novembro. No entanto, a banda ainda não confirmou se irá se apresentar na conferência.