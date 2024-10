Nintendo traz 'Super Mario Party Jamboree' para a Brasil Game Show 2024

São Paulo — No primeiro dia da Brasil Game Show 2024, o Correio Braziliense viu de perto o stand da Nintendo no evento. A empresa trouxe vários jogos recentes para os jogadores da feira desfrutarem, como: Princess Peach Showtime!, The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdow, FC 25 e até Super Mario Wonder.

Mas o jogo mais especial presente no evento é um acesso inédito ao novo Super Mario Party Jamboree, um novo título inédito da franquia de tabuleiro dos jogos da Nintendo.

Jamboree

O jogo conta com diversos novos minigames, trazendo opções novas e antigas que totalizam 116 desafios diferentes. Para listar alguns, temos um desafio de ritmo com o Bongô de Donkey Kong, quem acertar mais e no tempo certo vence; uma arena de Bowser Jr. onde ele arremessa diversos inimigos e empecilhos, que só quem sobrevive recebe o ponto; um enorme Bullet Bill controlado por um dos jogadores, enquanto os outros devem fugir de serem atingidos, e um jogo da memória com Thwomps escondendo quadrados que são diferentes entre si — o primeiro jogador a descobrir a diferença entre as figuras e pressionar o botão leva o ponto.

O elenco de Super Mario Party: Jamboree conta com 20 personagens jogáveis e dois desbloqueáveis, sendo um deles Pauline, que é uma antiga namorada de Mario, lá dos primórdios de sua criação. Sua última aparição foi no excelente jogo de aventura do encanador bigodudo, Super Mario Odyssey.

Super Mario Party: Jamboree chega exclusivamente para o Nintendo Switch no dia 17 de outubro.