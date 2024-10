Fanzone estreia no GP de São Paulo com show de Alok em novembro

Durante os dias 1, 2 e 3 de novembro, a semana do Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo, estreia a Fanzone. Especial para os fãs do automobilismo, a programação conta com shows especiais de artistas que representam a pluralidade da música brasileira, em Interlagos. Os ingressos já estão à venda no Eventim, a partir de R$ 290

Na sexta-feira (1/11), um dos cantores e compositores mais influentes do samba, Jorge Aragão, promete encantar o público com a performance dos maiores sucessos de seus 55 anos de carreira. No sábado (2/11), chega aos palcos Alok, um dos maiores DJs da atualidade, reconhecido mundialmente. Para encerrar a semana, no domingo (3/11) — dia da corrida — é a vez do grupo SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes) ao lado de Serjão Loroza, conquistarem os telespectadores.

Além das performances especiais, também estarão disponíveis rodas de conversa e dinâmicas pensadas especificamente para os fanáticos do esporte. Neste ano, o projeto substitui o GP Week, que esteve presente nos anos anteriores. A Fanzone já esteve em outras corridas da temporada como Monza, Barcelona e Zandvoort, e chega ao Brasil pela primeira vez em 2024.





Serviço

Fanzone Fórmula 1 Lenovo Grande Prêmio de São Paulo 2024

Em 1, 2 e 3 de novembro, no Kartódromo Ayrton Senna - Interlagos, São Paulo

A partir das 8h

Ingressos disponíveis no site: eventim.com.br/f1saopaulo