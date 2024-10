Papa Francisco é convidado para o aniversário da Catedral de Brasília

A comemoração do aniversário de 65 anos da Catedral Metropolitana de Brasília, em julho do ano que vem, poderá contar com a presença ilustre do Papa Francisco. A informação foi repassada pelo padre Agenor Vieira, pároco da catedral, entrevistado ontem no Podscast do Correio pelas jornalistas Jaqueline Fonseca e Mila Ferreira. Durante a conversa, ele revelou que o Cardeal Paulo César foi o responsável por levar o convite para a celebração ao pontífice.

"Certamente, a carta (convite) já está na Secretaria de Estado que cuida das viagens do Papa. Estamos na expectativa de saber se ele terá ou não condições de vir a Brasília para atender ao pedido da arquidiocese, do Governo do Distrito Federal (GDF) e do Governo Federal. Tem as questões de saúde do Papa e também a questão do ano jubilar em Roma, mas a gente sabe que, no mês de julho, há férias por lá, então estamos na expectativa", disse o pároco.

Ele destacou que, na crença católica, quando um país recebe a visita do representante máximo da Igreja Católica, os fiéis são guiados na fé de Cristo. "O Papa é como Pedro. Jesus disse a Pedro: 'apascente minhas ovelhas' e assim Pedro fez. Então, quando o papa faz uma visita ao país, ele apascenta os católicos na fé em Jesus." O pároco lembrou, ainda, que há aspectos políticos por trás da visita. "O pontífice é um chefe de Estado. Quando ele vem, tem uma palavra ao governo e, normalmente, o discurso é feito logo que chega ao aeroporto ou na primeira oportunidade de cumprimentar o chefe daquela nação", destacou.

Festejo a Nossa Senhora

A catedral prepara-se para realizar mais uma edição da Festa de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e de Brasília. Desde o ano passado, uma novena dedicada à santa precede o dia da celebração. Neste ano, os nove dias de oração tem como tema: "Bem-aventurada aquela que acreditou".

Segundo o padre, um dos objetivos é levantar a espiritualidade da Catedral de Brasília. "A maioria dos nossos paroquianos, aqueles que frequentam a igreja, é turista; No fim de semana, as pessoas que trabalham nos ministérios e costumam ir à missa estão em suas cidades satélites e a igreja lota apenas de desses visitantes. Então percebemos que era preciso levantar a espiritualidade e mudar um pouco o cenário para que possa ser mais dinâmico e ofereça uma espiritualidade mais profunda aos fiéis", apontou.

Para melhor organização e conforto dos fiéis dentro da catedral, que tem capacidade para abrigar 3 mil pessoas, a arquidiocese disponibiliza ingressos gratuitos, na plataforma Sympla, àqueles que querem participar da novena. "Isso serve para controlar e organizar o acesso. Ano passado, com a presença do Frei Gilson, nós recebemos 10 mil pessoas, se não estivéssemos usando a plataforma haveria um caos. À época, colocamos os fiéis na parte interna e os outros 7 mil acompanharam do lado de fora, pelo telão", explicou.

A expectativa é que o maior número de pessoas seja registrado na sexta-feira, quando a novena será encerrada com shows de Ulissis Lima e Tony Allysson, além das quermesses. "Na sexta-feira tudo ocorrerá do lado de fora, com palcos e telões, e não haverá necessidade de ingresso."

Programação

Novena

1º Dia – 3 de outubro: padre Vanilson Silva, fundador da Associação Padre Júlio Negrizzolo;

2º Dia – 4 de outubro: padre Jildemar Araújo, missionário redentorista;

3º Dia – 5 de outubro: dom Marcony Vinícius Ferreira, arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil;

4º Dia – 6 de outubro: padre Paulo de Matos Felix, reitor do Seminário Missionário Arquidiocesano Redemptoris Mater;

5º Dia – 7 de outubro: padre Patrick Fernandes, missionário digital da diocese de Marabá (PA);

6º Dia – 8 de outubro: padre Marcos Rogério, cantor, escritor e religioso da Congregação São Pedro Ad Víncula;

7º Dia – 9 de outubro: Dom Antônio de Marcos Filho, bispo auxiliar de Brasília;

8º Dia – 10 de outubro: Dom Denilson Geraldo, bispo auxiliar de Brasília;

9º Dia – 11 de outubro: Dom Vicente Tavares, bispo auxiliar de Brasília.

As celebrações serão realizadas a partir das 19h.

12 de outubro



Local: Esplanada dos Ministérios, Brasília (DF).

Programação:



9h: Missa para as crianças;

10h às 12h30: Festival de sorvete, barracas de alimentação e atividades infantis;

14h: Rosário com Bênção do Santíssimo;

17h: Santa Missa Solene seguida da Procissão Luminosa;

"Costelão das famílias"

Data: 13 de outubro

Almoço beneficente com costela de chão voltada para o almoço das famílias no final de semana. O evento contará com sorteio de brindes e música ao vivo.





