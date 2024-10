Paolla Oliveira foi escolhida pelo alto escalão da Globo para integrar o elenco principal de Vale Tudo, próximo remake da emissora, que estreia em 2025, no lugar de Mania de Você, no horário das nove.

Segundo informações do jornal O Globo, a atriz foi escolhida para interpretar Heleninha Roitman, uma das personagens de maior destaque da trama, e que além de sofrer com o vício em álcool, é filha de Odete Roitman, a grande vilã da história.

A expectativa, inclusive, é de que, além de Paolla Oliveira, boa parte do elenco da adaptação de Vale Tudo seja anunciada durante o Upfront Globo, um evento que anuncia as principais novidades da programação do próximo ano ao mercado publicitário, e que acontecerá nesta quarta-feira (16), em São Paulo.

Recentemente, Paolla Oliveira comentou sobre ter seu nome cotado para integrar o elenco de Vale Tudo. "Ela é icônica", resumiu a namorada de Diogo Nogueira, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em referência ao papel que foi de Renata Sorrah, na versão de 1988. "Sei que quem fizer essa personagem vai estar muito feliz", disse.

O post Paolla Oliveira é confirmada como Heleninha Roitman no remake de ‘Vale Tudo’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.