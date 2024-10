Saiba curiosidades sobre o filho do bispo Edir Macedo que sensualizou na web

Moysés Macedo, mais conhecido como Mike, filho caçula do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, virou assunto nas redes sociais ao longo desta segunda-feira (14), após ter reunido uma série de fotos sensuais.



Através do Instagram, o cantor surgiu apenas de cueca, em cliques provocantes sob auxílio de um lençol, e até mesmo tomando banho. Nos comentários, diversos internautas rasgaram elogios ao galã, que passou a ganhar um número expressivo de seguidores.

"Gostoso", "Lindo demais", "Que gato", "Que varão, por esse eu ajoelhava e rezava", "Eita, me apaixonei", escreveram alguns admiradores de plantão. Todavia, outros colocaram em questionamento a sexualidade do filho de Edir Macedo: "Essa coca é fanta", "Crente do c* quente", acrescentaram outros.

Quem é o filho de Edir Macedo?

Moysés Macedo, o filho caçula do bispo Edir Macedo, adotou o nome artístico Mike, com o objetivo de investir na carreira de cantor. Mas, engana-se quem acha que a jornada dele no segmento é recente.

Isso porque, talvez muitos não saibam, mas ele já emplacou músicas nas trilhas sonoras de novelas de sucesso da Record, como Os Mutantes (2008) e Chamas da Vida (2008), sob o nome de Mikefoxx, e chegou a gravar discos como cantor gospel no passado. Mais recentemente, ele emplacou a canção ‘Era Tão Real’, na série bíblica Reis – que estreia a nova temporada em 2025, na TV aberta.

Em 2019, Mike foi condenado a título de danos morais, após ofender uma massagista que trabalhava na na Record. De acordo com a decisão do juiz Marcelo Augusto de Oliveira, da 41ª Vara Cível do Foro Central Cível, de São Paulo, o filho de Edir Macedo foi acusado de ter usado as redes sociais para atacar a profissional, com ofensas contra ela, e precisou desembolsar R$ 40 mil.

Mike, filho de Edir Macedo (Foto: Reprodução/Instagram/@vaimike)