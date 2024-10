MC Daniel expressou sua frustração nas redes sociais após um temporal deixar milhares de residências sem energia em São Paulo. O cantor, que já está sem luz em casa por quatro dias, criticou a situação. "Não tem como ficar sem energia por tanto tempo. É impossível," declarou ele.



A situação se agravou para MC Daniel, que afirmou estar cansado de esperar. Ele mencionou a possibilidade de protestar caso o problema não fosse resolvido. "Maior atraso. Se não voltar a luz hoje, vou protestar," escreveu ele nos stories, mencionando a empresa responsável, Enel.

Leia também: Gretchen rebate críticas após pagar promessa no Círio de Nazaré

A Enel Distribuição São Paulo informou que cerca de 537 mil imóveis ainda estavam sem energia elétrica até a manhã desta segunda-feira (14). O temporal que atingiu o estado causou inúmeros transtornos, afetando diversas regiões da capital e cidades da Grande São Paulo.

MC Daniel também compartilhou a preocupação com a situação nos bairros periféricos, onde a falta de energia tem impactado a rotina de muitos. "É um desrespeito com a população, principalmente com quem mora na quebrada e depende da luz para trabalhar", comentou o cantor.

Leia também: Momentos marcantes da passagem de Bruno Mars por SP

Muitos seguidores apoiaram as críticas de MC Daniel e relataram estar enfrentando a mesma dificuldade. "Aqui também estamos sem luz, é um caos," respondeu um fã nos comentários. Outros incentivaram o cantor a seguir com a ideia de protesto para chamar a atenção das autoridades.

O post Ao ficar 4 dias sem energia elétrica, MC Daniel faz desabafo: "Vou protestar" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.