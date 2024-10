Ídolo do k-pop deixa grupo RIIZE; fãs protestam

Tanto saída quanto hiato tiveram relação direta com controvérsias envolvendo o artista nos últimos meses - (crédito: Divulgação/SM Entertainment)

Neste domingo (13/10), a Wizard Production, divisão da SM Entertainment, anunciou pelas redes sociais a saída definitiva de Seunghan do grupo RIIZE, grupo de k-pop administrado pela empresa. A decisão pegou os fãs de surpresa, uma vez que, dois dias antes, a produtora havia anunciado o retorno do artista, que estava em hiato há 10 meses.

A Wizard Production explicou que a saída partiu do próprio Seunghan. "Seunghan expressou sua intenção de deixar o grupo pelos (outros) membros (restantes) e pelos fãs. Nós respeitamos a decisão do artista", comunicou a produtora.

Tanto a saída quanto o hiato tiveram relação direta com algumas controvérsias envolvendo o artista nos últimos meses. Seunghan teve fotos vazadas em que aparecia fumando ao lado da ex-namorada, o que repercutiu negativamente entre parte do público mais conservador do k-pop.

No comunicado oficial, a Wizard Production afirmou que o retorno de Seunghan seria uma oportunidade de redenção ao artista, além de mostrar o crescimento do RIIZE enquanto equipe. Porém, ao refletirem sobre a reação dos fãs, perceberam que a volta do artista "apenas causou mais confusão e dor".

Na fachada de um dos prédio da SM Entertainment, coroas de flores foram deixadas, representando um "funeral" do grupo e da empresa pela volta de Seunghan.

Fãs protestam a saída do idol

A saída de Seunghan também repercutiu em outras partes do mundo que acompanham o grupo. No X, antigo Twitter, fãs lamentaram a decisão e expressaram apoio ao artista. Fandoms de outros grupos de k-pop também prestaram solidariedade ao artista.

A hashtag #Justice_For_Seunghan (justiça por Seunghan) e #SMSupportsBullying (SM apoia bullying) foram assuntos do momento. Fãs alegam que a SM Entertainment não protege os artistas que administram.

"Nós fãs internacionais estamos desapontados com a SM e a fan base coreana. Nós também temos local de fala. Assim como os fãs coreanos, nós também consumimos e gastamos dinheiro (com os produtos da empresa). NOSSA OPINIÃO TAMBÉM IMPORTA", escreveu um usuário em um post das redes sociais oficiais do RIIZE. Outra usuária escreveu: "Como os grupos sonham em ser globais e levam em conta só o que essas sasaengs (fãs obsessivos dos idols e atores coreanos) pensam? Sim, porque isso não é atitude normal. Idols merecem ter vida própria".

Em protesto, fãs internacionais decidiram boicotar a empresa e o grupo. A conta oficial do grupo já perdeu mais de 90% dos seguidores apenas no X.

