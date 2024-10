Filha de Iza vira alvo de ataques após o nascimento

Nala, primeira filha da cantora Iza, nasceu no último domingo (13/10). Horas depois do nascimento, a bebê virou alvo de ataques de internautas nas redes sociais. “O escurecer sua família fica pra depois”, comentou uma pessoa. “Vixi, nasceu branca”, disse outro. “Branca? Não queremos", afirma outro comentário.

Outros internautas, no entanto, parabenizaram a cantora pela chegada da filha. "Nala. Que seja uma linda jornada mana!!!!", escreveu a atriz Samara Felippo. "Que amor meu Deus, Bem vinda Nala", disse a influenciadora Isabelle Abreu. "Muito feliz por vcs, Iza. parabéns mami, e sua librianinha que ja brilha muito", escreveu a cantora Pitty.

Nala é fruto do relacionamento de Iza com o jogador Yuri Lima. A cantora anunciou o nascimento da filha com um trecho da música Anunciação, do cantor Alceu Valença.

"Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais… Nala 13/10/2024", escreveu Iza, em publicação acompanhada de uma foto da mão de Nala.

"No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem", informou a assesoria da cantora.