Banda Cabokaji divulga novo EP com seis faixas

A banda Cabokaji lançou, na sexta-feira passada (11/10), o EP Salvaguarda nas plataformas digitais. O novo trabalho do grupo, que traz participações de Sued Nunes e Iná Tupinambá, mescla os gêneros afrobeat, rock e rap. Composto por seis faixas, Salvaguarda também é acompanhado por videoclipes dirigidos por Nin La Croix em parceria com Caboclo de Cobre.

O EP apresenta as vivências, a conexão com as próprias raízes e o desejo dos integrantes de perpetuar a história dos povos indígenas-africanos. Além disso, há uma mescla de elementos como congo de ouro, maculelê, acordeon e canto dos pássaros com sintetizadores e graves, simbolizando uma união entre a natureza e o urbano.

Em celebração ao seu segundo projeto de estúdio, Cabokaji iniciou em agosto uma turnê que leva o nome do EP. Após passar por Vitória, o grupo irá tocar em Belém, São Luís e Salvador, com datas a serem definidas.