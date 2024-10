Fábio Assunção e Letícia comentam nova parceria em "Garota do momento"

Fábio Assunção e Leticia Colin caracterizados como Juliano e Zélia, em "Garota do momento" - (crédito: Globo/Divulgação)

Após interpretarem pai e filha na densa série Onde está meu coração e padrasto e enteada na novela Todas as flores, ambas da Globoplay, Fábio Assunção e Letícia Colin retomam a parceria bem-sucedida, agora, na tevê aberta, como Juliano e Zélia em Garota do momento. Na próxima novela das 18h da Globo, criada por Alessandra Poggi, eles serão amantes e cúmplices.

"Temos uma história de longa data", afirmou ao Correio, Leticia, de 34 anos, apresentando, durante a coletiva virtual da nova produção, promovida pela emissora nesta terça-feira (15/10), uma foto com Fábio, de 2018, nos bastidores da série Onde está meu coração.

"Ele foi meu pai, foi meu padrasto e agora temos essa relação mais íntima e eu me sinto muito bem acompanhada para ser odiada pela população com esses vilões deliciosos que estão vindo por aí", acrescentou a atriz. Em tom de diversão, o galã de 53 anos observou: "Na próxima, eu serei filho da Leticia", brincou.

A novela

Na trama, que tem direção artística de Natália Grimberg e direção geral de Jefferson De, a personagem de Letícia será secretária de Maristela (Lilia Cabral) na Perfumaria Carioca. Quando Clarice (Carol Castro), noiva de seu filho Juliano (Fabio Assunção), perde a memória, a vilã-mor da história propõe a Zélia um acordo: que ela finja ser irmã de Clarice e a ajude a inventar um passado para ela. Zélia aceita e ainda se torna sócia de Clarice no comando da Magnifique Escola para Moças. Assim, ela deixa de ser secretária e passa a fazer parte da alta sociedade carioca.

Garota do momento será protagonizada por Duda Santos, que viverá Beatriz, filha de Clarice, e terá Maísa Silva como a antagonista Bia, criada como se fosse a mocinha. A história tem como pano de fundo o fim da década de 1950, quando o rock americano fazia a cabeça dos jovens, a bossa nova chegava e se misturava às canções da Época de Ouro do rádio, a seleção brasileira era campeã da Copa do Mundo pela primeira vez e a indústria crescia como nunca.

A novela estreia em 4 de novembro.

