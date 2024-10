Artista Rafael da Escóssia faz visita mediada à própria exposição

A exposição do artista estará em cartaz até novembro - (crédito: Divulgação)

O artista visual Rafael da Escóssia e convidados farão uma visita mediada à mostra Garotão De Prata e Regatinha Sobre Rosa Choque nesta sexta-feira (18/10), às 16h, na Galeria 3 do Museu Nacional da República. A exposição gratuita estará disponível até o dia 3 de novembro.

Garotão De Prata e Regatinha Sobre Rosa choque apresenta uma série de pinturas realizadas por Escóssia em parceria com 24 artistas do DF. Com curadoria de Ralph Gehre, que também participou em alguns trabalhos como pintor, a exposição subverte questões formais da arte.

A mostra aborda a natureza da pintura, a performance da palavra e a parceria artística como forma de criação em arte contemporânea. “A exposição pode ser vista como um grande texto pictórico-instalativo repleto de deboche, humor e ironia”, destaca o artista, em nota.