HBO lança primeiras imagens de série brasileira baseada em crime real

A HBO divulgou as primeiras imagens da sua nova minissérie brasileira, Ângela Diniz: O Crime da Praia dos Ossos. Estrelada por Marjorie Estiano, Emílio Dantas e Antônio Fagundes, a produção, que é baseada no podcast Praia dos Ossos, retrata um caso real que aconteceu no Rio de Janeiro em 1976. Ainda não há data de lançamento.

As imagens mostram Estiano como a protagonista Ângela Diniz, uma mulher que desafiava as normas da sociedade nos anos 1970 e que foi assassinada pelo próprio companheiro, Doca Street. Já Dantas dá vida ao assassino, que veio de uma família rica e tradicional e tentava a todo custo controlar a esposa.

Antônio Fagundes atua como Evandro Lins, procurador da República e ministro do STF, que defende Doca perante o crime ao alegar legítima defesa. O elenco ainda conta com Renata Gaspar e Thiago Lacerda. O roteiro é de Elena Soárez, e direção geral de Andrucha Waddington.