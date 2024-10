Victoria’s Secret ou jogo do Brasil? Internautas revivem "Barbie X Oppenheimer"

Internautas se dividem entre assistir desfile da Victoria’s Secret e jogo do Brasil contra o Peru. Ambos acontecem na noite desta terça-feira (15/10) - (crédito: Reprodução/Instagram/@gigihadid; KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

Nesta terça-feira (15/10), o Brasil será representado em dois eventos que dividiram os telespectadores do país. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, a seleção brasileira joga contra o Peru por uma vaga na Copa do Mundo, e, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, modelos brasileiras desfilam na volta do Victoria’s Secret Fashion Show, depois de cinco anos sem transmissão. Nas redes sociais, internautas debatem sobre qual "evento" irão assistir.

Quem passou pela disputa Barbie versus Oppenheimer, em 2023, sabe que escolha do que assistir pode ser a fonte de muita polêmica nas redes sociais. Algumas pessoas estão certas da programação que vão assistir nesta terça e sustentam a escolha com unhas e dentes.

"Sou a favor de cancelarem a transmissão do jogo da seleção hoje e passar Victoria's Secret na TV", comenta um usuário do X. "Jogo da seleção brasileira? Hoje na minha casa só entra Victoria's Secret Fashion Show", brinca outra.

pic.twitter.com/uRLiBJ0ecC

jogo da seleção brasileira?? hoje na minha casa só entra victoria's secret fashion show

Os indecisos, por sua vez, sejam eles brasileiros ou peruanos, se mostram descontentes com a coincidência de horários; ou fazem planos para conseguirem acompanhar os dois eventos.

nós mulheres que as 20h vamos assistir o desfile da victoria's secret e as 21:45 vamos assistir jogo

“Eu com a partida do Peru e o show da Victoria’s Secret”, diz uma internauta peruana ao usar uma imagem que mostra um pé calçado com um salto alto e o outro com uma chuteira, para ilustrar a divisão:

yo con el partido de Perú y show de victoria secret

Os piadistas se divertem e se encontram a todo vapor na produção de memes. “Se for menino, Peru vs. Brasil; e, se for menina, Victoria’s Secret Fashion Show 2024 ft. Adriana Lima”, brinca uma internauta, ironizando a escolha de possíveis nomes de bebês antes de os pais saberem o sexo.

si es niño Peru vs Brasil y si es niña victorias secret fashion show 2024 ft adriana lima

Ainda há os que, talvez alheios à partida que ocorre na mesma noite do desfile, comparam o evento da marca de lingeries ao esporte:

pra quem nao entende: a adriana lima voltar pra desfilar no victoria's secret fashion show é como se o pelé ressuscitasse e voltasse a jogar na seleção

hoje vou estar pior que homem em dia de jogo com o victoria's secret fashion show
ansiosa p desfile da Victoria's Secret ent é assim q os homi se sentem quando tem jogo de futebol?

Sobre os eventos

O Victoria's Secret Fashion Show volta a acontecer nesta terça, após cinco anos de pausa. As brasileiras Adriana Lima, Valentina Sampaio, Alessandra Ambrósio e Isabeli Fontana estão escaladas para se apresentar não nas quadras, mas nas passarelas do famoso desfile da marca de lingeries.

O Fashion Show acontece a partir das 20h, no horário de Brasília, e vai ser transmitido pelo perfil da Victoria’s Secret no TikTok, no Instagram e no YouTube.

Às 21h45 começa o duelo Brasil vs. Peru, pela décima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, no Mané Garrincha. O jogo vai ser transmitido pela Globo, na televisão; pelo sportv, no à cabo; e pelo site ge.globo.com. Leia também: Jogadores da Seleção Brasileira cultivam lembranças do Mané Garrincha