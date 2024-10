Espetáculo ‘Divino amor - Ato II’ reflete sobre maternidade e desejo

Nos meses de outubro e novembro, o espetáculo Divino amor — Ato II será apresentado gratuitamente em Taguatinga, em Ceilândia e no Plano Piloto. A estreia ocorrerá nos dias 23 e 24 de outubro no SESC Taguatinga Norte. A peça é uma experiência multilinguagem que une dança, teatro e cinema para narrar a profundidade de assuntos sensíveis. Maternidade, amor, rejeição, desejo e dualidade são temas abordados na narrativa artística.

O projeto, que estreou em 2022 no CCBB Brasília, conta com experiências reais e depoimentos pessoais compartilhados no palco. As coreografias e improvisações potencializam as emoções expressas em cena. Ao longo do desenvolvimento, a equipe do espetáculo realizou uma Residência Artística em imersão de 30 horas, que reuniu elenco e direção para debates sobre biografias em dramaturgia, jogos cênicos e experimentos coreográficos em busca de novos olhares para suas criações.

O elenco conta com nomes como Ju Maluf, Avelar, Thiago Rocha, Mylena Edna, Dhádiivá Iris, Fernanda Costa, Laís Monteiro, Lukas Martt, Issa Meguer e Peu Sabiá. O espetáculo garante acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva, com intérprete de libras em todas as apresentações e audiodescrição disponível em sessões específicas. Os espaços culturais selecionados possuem estrutura de acessibilidade, como rampas, elevadores e corrimãos para pessoas com dificuldade de mobilidade. Monitores-guia também estarão à disposição para auxiliar pessoas com deficiência durante todas as seis apresentações.

Serviço

Divino amor - Ato II

Estreia nos dias 23 e 24/10, às 19h, no Teatro Paulo Autran, SESC Taguatinga Norte. Entrada gratuita. Libras em todas as apresentações e audiodescrição dia 23/10.