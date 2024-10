Exposição coletiva com artistas de Brasília explora a temática do ninho

As noções de ninho, ovo e criação orientaram a curadoria de Gabriel Matos e Madá Granja na exposição Ninhal, que reúne oito artistas de Brasília no Espaço Cultural Venâncio até 15 de novembro. A ideia dos curadores foi selecionar artistas cujos trabalhos refletissem, de maneira explícita ou metafórica, sobre uma simbologia que envolve desde a noção de lar até a ideia de hostilidade.











Participam da exposição Capra Maia, Isabel Se Oh, Natasha de Albuquerque, Raquel Nava, Romulo Barros, Ruth Sousa, além dos dois curadores. “Vimos potencialidade acerca desse tema, que não é convencional dentro das artes. A gente busca a materialidade do ovo enquanto suporte ou enquanto material artístico e símbolo. O ovo traz muitas simbologias, desde alimento, origem, fragilidade, nutrição até indagações como quem vem primeiro, ditados populares, como pisar em ovos ou dormir com as galinhas”, explica Gabriel Matos. O foco da exposição, ele diz, é abordar o tema com o máximo de técnicas variadas possíveis.

Assim, entre as obras há instalação, têxtil, cianotipia, taxidermia, objetos e a utilização de várias técnicas para mostrar a potencialidade do tema. A partir do tema, o curador acredita que é possível refletir de maneira contemplativa sobre questões como fragilidade, origem, pertencimento, hostilidade e hospitalidade. “A gente busca a ambiguidade e o contraste de ser um símbolo tão forte que traz a vida, mas é frágil também”, avisa o curador.

Serviço

Ninhal

Exposição com obras de Capra Maia, Isabel Se Oh, Natasha de Albuquerque, Raquel Nava, Romulo Barros, Ruth Sousa, Gabriel Matos e Madá Granja. Curadoria: Gabriel Matos e Madá Granja. Visitação até 15 de novembro, de terça a sábado, das 11h30 às 19h30, no Espaço Cultural Venâncio