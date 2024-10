Livro 'Almanaque dos anos 80' ganha reedição comemorativa

Em comemoração ao aniversário de 20 anos do lançamento do best-seller Almanaque anos 80, o livro ganhou uma nova edição, que já está à venda nas livrarias. Escrita por Luiz André Alzer e Mariana Claudino, a obra vendeu mais de 150 mil exemplares e foi marcante para uma geração.

Com mais de 900 imagens, a nova edição é dividida em oito capítulos: Televisão, Cinema, Esportes, Livros & Revistas, Música, Guloseimas, Brinquedos e Modismos. O prefácio ficou por conta de Leo Jaime, importante nome da música e TV na década de 1980, que mergulha na memória afetiva sobre a época. Novas curiosidades, histórias, programas e festivais também são exploradas na obra.

“Nossa maior obsessão é que cada página mexa afetivamente com o leitor e o surpreenda, seja com uma curiosidade que estivesse apagada da memória ou com uma imagem que ele não visse desde os anos 80. Esta edição também é uma forma de apresentar o livro para gerações que não viveram a década”, destaca Luiz André Alzer.