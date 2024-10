MAB celebra 40 anos com exposição que mescla acervo e coleção privada

O Museu de Arte de Brasília (MAB) completa 40 anos com uma exposição dedicada a valorizar o acervo em um diálogo que recupera a própria história da instituição. Com curadoria de Claudio Pereira, Museu Imaginário, em cartaz no MAB, reúne 250 obras selecionadas na coleção da casa e emprestadas de uma coleção privada da capital. "A exposição faz um diálogo entre o público e o privado, com acervo público e privado. Então tem algumas obras que complementam o acervo de obras que o MAB tem sobre Brasília", conta o curador, ao lembrar que o MAB foi criado em 1984 para abrigar a primeira coleção pública de arte da cidade.

Com obras dos mais variados períodos e linguagens, a exposição traz uma seleção na qual o curador quis evidenciar a ideia de modernidade. "A exposição estabelece um diálogo com o movimento moderno. A ideia de ser moderno é a ideia de que todos os artistas, ao longo da história da humanidade, foram modernos em seu tempo. É uma ideia que a gente quer passar, que essa relação é atemporal", explica Pereira.

Além de obras emblemáticas do acervo do MAB, a exposição conta ainda com peças da Coleção Brasília — Acervo Izolete e Domício Pereira. Entre as obras selecionadas, estão aquelas escolhidas para representar a cidade na 13ª Bienal de São Paulo, em 1975, quando o embaixador Wladimir Murtinho e Ciccillo Matarazzo Sobrinho idealizaram um espaço consagrado à capital na maior mostra de arte do país.

A exposição traz ainda uma série de pequenas gravuras de Tarsila do Amaral que pertencem ao acervo do museu, esculturas de Bruno Giorgi e Alfredo Ceschiatti, além de obras mais contemporâneas, de nomes como Beatriz Milhazes e Cildo Meireles. "Uma referência interessante do diálogo entre o público e o privado é que, na coleção privada, tem o ensaio do Pacotão do Galeno ao lado do Pacotão, que pertence ao museu", conta Pereira, que também fez questão de estabelecer um diálogo das obras com a arquitetura. "O MAB é um museu que nasceu com pedigree. E para valorizar a arquitetura, abrimos os espaços. A expografia dialoga com a arquitetura de forma a valorizar perspectivas, circulação, e estabelece a ideia de que um dos objetivos da exposição é dar visibilidade ao museu. O MAB é o protagonista", garante o curador.