Fátima Bernardes celebra aniversário de trigêmeos: "Como passou rápido"

A apresentadora destacou a rapidez com que o tempo passou e como as memórias dos últimos 27 anos ainda estão muito vivas - (crédito: Reprodução / Internet)

Fátima Bernardes usou suas redes sociais para comemorar o aniversário de seus filhos trigêmeos com William Bonner. Vinicius, Laura e Beatriz completaram 27 anos. A jornalista expressou nostalgia ao relembrar os momentos vividos com os filhos, descrevendo a emoção de vê-los crescer e construir suas próprias histórias.

A apresentadora destacou a rapidez com que o tempo passou e como as memórias dos últimos 27 anos ainda estão muito vivas. "Parece que foi ontem", disse Fátima, refletindo sobre a intensidade dos momentos compartilhados com os trigêmeos ao longo de suas vidas.

Ela também compartilhou fotos que simbolizam a jornada da família, ressaltando a importância de estarem juntos. "Que vocês sigam buscando a felicidade, sigam construindo a história de vocês", comentou Fátima, desejando que os filhos continuem trilhando seus próprios caminhos com alegria e realizações.

Fátima lembrou a importância de celebrar os momentos em família, destacando a união e o amor que sempre existiram entre eles. "E sempre que possível estejamos juntos pra celebrar a vida", acrescentou ela, valorizando os momentos de reunião e comemoração em família.

Para a jornalista, a música do grupo Palavra Cantada também trouxe um toque de nostalgia, remetendo a boas lembranças da infância dos filhos. A canção, que marcou momentos importantes da vida dos trigêmeos, foi uma forma de Fátima relembrar os tempos de felicidade que viveram juntos.

Com carinho e gratidão, Fátima Bernardes finalizou a homenagem aos filhos destacando o amor imensurável que sente por eles. "Amo vocês imensamente", declarou ela, reforçando a conexão e a cumplicidade que mantém com Vinicius, Laura e Beatriz ao longo desses 27 anos.

Reprodução / Internet

Observatório dos Famosos.