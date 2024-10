‘Vale a Pena Ver de Novo’: 3 novelas mais fracassadas da história

Alma Gêmea (2005) está cada vez mais próxima da reta final, e com um saldo mais que positivo que consolida a marca de sucesso atemporal, em sua segunda reprise na Globo, dentro do Vale a Pena Ver de Novo.

A novela de Walcyr Carrasco conseguiu o feito de reverter a audiência baíssima deixada pela antecessora, Paraíso Tropical (2007), e já chegou até mesmo a superar a principal novela da emissora, Mania de Você, da faixa das nove, no Ibope. Todavia, diversas tramas exibidas pela sessão de reprises da faixa vespertina da emissora carioca já fracassaram em suas reexibições.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu as três novelas de menor audiência, e que trouxeram grande dor de cabeça para a Globo em suas primeiras e únicas reapresentações, apesar do sucesso alcançado na exibição original. Confira:

O Profeta

O remake de 2006, escrito por Duca Rachid e Thelma Guedes foi a substituta da segunda reprise de Da Cor do Pecado, tendo sido veiculada de janeiro a agosto de 2013, mas derrubou ainda mais a audiência do horário. A trama foi concluída com uma média geral de 11,9 pontos na Grande São Paulo. Até hoje, a marca é a pior da história do Vale a Pena Ver de Novo – com exceção da reprise do programa Você Decide, em 2001.

Thiago Fragoso em ‘O Profeta’ (Foto: Memória Globo)

Cobras & Lagartos

Grande sucesso em sua transmissão original, em 2006, a novela de João Emanuel Carneiro era bastante pedida pelo público para ser reexibida após a reversão do horário do Vale a Pena Ver de Novo para a faixa das 16h30. Todavia, a reprise não atendeu as expectativas, e perdeu público a cada capítulo, tendo sido transmitida de agosto de 2014 a janeiro de 2015, com média geral de apenas 12,3 pontos.