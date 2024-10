Gracyanne Barbosa reflete: ‘Perder a admiração é pior do que encerrar ciclos’

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, voltou a fazer reflexões em seu Instagram. A musa fitness repostou, nesta quinta-feira (17/10), uma mensagem sobre relações, dizendo: "Perder a admiração é pior do que encerrar ciclos." Sem dar detalhes, a publicação levantou questionamentos sobre sua vida pessoal e suas recentes decisões.

Em interação com os fãs, Gracyanne confessou que se arrepende de algumas atitudes que tomou no passado. Respondendo a uma pergunta no Instagram, a musa revelou: "Eu faria tanta coisa diferente. Mas como não podemos mudar o passado, temos que focar no presente e viver cada momento intensamente."

O fim do casamento de Gracyanne com Belo, anunciado em abril deste ano, ainda repercute entre os seguidores. Foram 16 anos de união que terminaram em meio a especulações sobre possíveis traições e desentendimentos. A revelação de que Gracyanne teria se envolvido com o personal trainer Gilson de Oliveira antes do anúncio do término gerou polêmica.

Gracyanne, conhecida por sua sinceridade, também refletiu sobre suas escolhas. "Acho que todo mundo tem esse pensamento de que faria coisas diferentes se pudesse voltar atrás," comentou, sugerindo que está em um processo de autodescoberta e crescimento pessoal após o fim de seu relacionamento.

O affair com Gilson de Oliveira foi um dos tópicos mais discutidos na mídia e entre os fãs da musa fitness. Gracyanne e Gilson, que trabalham juntos, ainda mantêm uma proximidade que alimenta rumores sobre a verdadeira razão por trás do término de seu casamento com Belo.

Apesar das polêmicas, Gracyanne parece focada em seguir em frente. Recentemente, ela enfatizou a importância de viver o presente e não se prender aos erros do passado. "É mudar para não cometer os mesmos erros", disse ela, reforçando seu desejo de aprender com as experiências e construir uma nova fase em sua vida.